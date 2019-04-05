Ekrem İmamoğlu’dan Anıtkabir açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, “Anıtkabir’e gitmek benim kararımdı. Özel defteri almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız” dedi.

İstanbul’da 2019 Yerel Seçim Sonuçlarına yönelik itirazların ardından sayımlar devam ederken, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili gazetecilerin sorularına yanıt veren İmamoğlu, belediye meclisinde çoğunluğun AK Parti’de olduğu yönündeki sözlerine ilişkin “Biz yönetmeyi beceririz, hiç kuşkuları olmasın. Benim elim kolum bağlı değil. Sırtımı 16 milyon vatandaşıma yaslayacağım. Herkesi çalışmaya davet edeceğim. İstanbul yenilenmiş bir demokrasi hikayesinin merkezi olacak. Bunu başarabiliriz, benim ruhum buna çok uygun” diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine “Usul konusunu daha sonra konuşuruz. Anıtkabir’e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız. Sorun olmaz. İstanbul’da usule niye bakmıyorlar, yorum yapmıyorlar? Onu da düzeltirlerse sevinirim. Anıtkabir’e gitmek benim kararımdı, yönlendirme olmadı. Seçimi kaybetsem de gidecektim” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde yeni tartışmalar başlatıldığını dile getiren İmamoğlu, “İster sağdan sola ister soldan sağa saysınlar, bir şey değişmeyecek. Kaybetmek bu kadar zor mu? Teslim etmeyi bilin. En fazla AK Parti’lileri üzüyorlar. Yanlış yapıyorlar, nereye kadar” şeklinde konuştu.

Sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nun da kendilerinin de güncellediğini ifade eden İmamoğlu, “Aramızdaki fark şu anda 18 bin civarında oya inmiş durumunda” dedi.

NTV