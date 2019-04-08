Ekrem İmamoğlu’ndan sert açıklamalar

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal ilçesinde basın mensuplarına açıklamalar yaparak medyayı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya seyahati öncesi sözlerini eleştirdi.

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki seçimler için yaptığı “usulsüzlük” açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu, “NTV’yi, Şahenk ailesini, Habertürk’ü, Ciner ailesini, CNN Türk’ü, Demirören ailesini takip ediyorum! Kendilerini uyarmayı hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir, isimlerini anmaktan bile vazgeçerim.” dedi.

Kartal Belediyesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gitmeden önce “13 bin-14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin” sözleri soruldu.

İmamoğlu, “Ben artık bazı açıklamaları takip etmiyorum. Üzülerek takip etmektense takip etmemek daha iyi. Şu an 15 binin üzerinde bir oy var. Her oy değerlidir. Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı? En başta söz verdiğimiz gibi bir oya bile zarar gelmeyeceğini söylemiştim. Sandık başlarında arkadaşlarımızın nöbeti devam ediyor. Onlara minnettarım. Sayın Bahçeli’nin bir sözü var. ‘Bir oyla bile seçim kazanılır.’ diye. Ne kadar doğru. Bir oyun bile kıymetini anlatıyor. 3 bin oyla onlar havalandı ama biz 16 bin oyla havalanmıyoruz. 16 milyon insan kazandı.” şeklinde yanıt verdi.

“Bu sefer AA’nın trafosuna kedi girdi. Tam 11 saat veri vermediler. Hepimizin cebindeki paralarla maaş alan Anadolu Ajansı’nda yönetici oldukları oldukları düşünenleri şiddetle tekrar kınıyorum,” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

HALİNİZE GÜLÜYORUM

“Ben olsam utancımdan o görevi terk ederdim. Üzülüyorum, devletin 100 yıllık kurumunun bir siyasi partiye değil, bir bireye değil milletine hizmet etmesi gerektiğinin bilincinde olmayan zavallılara böyle koltuklar teslim edersen başına gelecek budur. Ben sadece zavallı diyorum. 3 Bin oyla kazandık açıklaması yapmak belki de hayatının en kötü deneyimi olmuştur, ben bunu yaşamak istemezdim. 3 bin oyla topluma kazandık dediniz, şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Halinize gülüyorum.

MEDYA GRUPLARINA UYARI

İstanbul’u sımsıkı kucaklamaya geliyorum, barış için, özgürlük için, ahlak için, vicdan için, normalleşmek için. Şu anda ben burada ‘İstanbul İttifakı’nı görüyorum. Siyasi anlayışı ne olursa olsun bu şehri korumak isteyen, insanca yaşamak isteyen, mutlu ve huzurlu olmak isteyen insanları görüyorum.