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Eksi 25’te Çocuklara Yönelik Etkinlik

ETKİNLİKTE SPOR VE DAYANIŞMA RÜHU PEKİŞTİRİLDİ

Eskişehir’de, Eksi 25 Çocuk Köyü’nde hayata geçirilen “Çocuklara Yönelik Tırmanma Duvarı” etkinliği, AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu özel günde çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni deneyimler kazandı.

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI

AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, spor ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Etkinlik, aynı zamanda çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

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