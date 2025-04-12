Ekşi Sözlük Kapatılacak mı? Gündem Oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELEN EKŞİ SÖZLÜK

Sosyal medya paylaşımları sonrasında “Ekşi Sözlük kapatılacak mı?” sorusu öne çıktı. Ekşi Sözlük, Türkiye merkezli bir katılımcı sözlük olmanın yanı sıra, tartışma platformu, arama motoru, sosyalleşme aracı, tarihî belge ve reklam mecrası gibi özellikler taşıyan, tek bir tanım ile özetlenemeyen bir platform olarak dikkat çekiyor. İçerikleri için doğru, güncel ve tarafsız olma zorunluluğu bulunmuyor ve argo kullanımına izin veriliyor. Kullanıcılar, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini tanımlar halinde paylaşırken, bu paylaşımlara “entry” deniyor. Ancak entry girmek için kullanıcı hesabı açılması gerekiyor.

EKŞİ SÖZLÜK’ÜN TARİHÇESİ

Ekşi Sözlük, Sedat Kapanoğlu tarafından 1998 yılında mizahî içerikler barındıran “sourtimes” adında bir site olarak başlangıç yaptı. Bu isim, Portishead’in “Sour Times” parçasından esinlenilerek oluşturuldu. Ekşi Sözlük, 15 Şubat 1999’da “sourtimes.org/sozluk.html” alan adında 10-15 kişilik bir yazar grubu ile yayın hayatına başladı. Aynı konsepti benimseyen başka sözlükler de zamanla ortaya çıktı.

ENGELLER VE ERENLİK

21 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş depremlerinde kurtarma çalışmalarına katılan bir askerin yazısı nedeniyle Ekşi Sözlük kapatıldı. 2 Mart’ta erişim engelinin kaldırılması kararlaştırılsa da, 3 Mart’ta Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tekrar erişim engeli getirdi. Yönetim, bu engeli Anayasa Mahkemesine taşıma kararı aldı ve 22 Ocak 2024 tarihinde erişim engeli kaldırıldı. Ekşi Sözlük, yazar alım süreçleriyle dışarıya kısmen kapalı bir yapı sergiliyor. Bu kapalılık, yaratılan mizah temelli dil ve formatla bir altkültür oluşturarak, nefret içerikleri üretimi ve yayılımına zemin hazırlıyor. Ancak Ekşi Sözlük ile ilgili herhangi bir kapatılma kararı bulunmuyor.