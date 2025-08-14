Eksim Enerji, Koru Derneği’nde GES Kurdu

YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ

Eksim Enerji, Koru Derneği’nin yenilenebilir enerjiye geçişini desteklemek amacıyla güneş enerjisi sistemi kurulumunu gerçekleştirdi. Bu kurulum sayesinde dernek, elektrik tüketiminde yüzde 80’e kadar tasarruf sağlayarak, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde çevresel etkisini artıracak. Eksim Enerji, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konularında çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ PROJENİN DETAYLARI

Koru Derneği ile hayata geçirilen yeni projede, dernekte bulunan kompost dönüşüm tesisinin çatısına güneş panelleri kuruldu. Bu panellerden üretilecek yenilenebilir enerji sayesinde dernek, kompost fabrikasının elektrik tüketiminde yüzde 80’e kadar tasarruf yaparak, çevresel etkisini daha da güçlendirecek. Eksim Enerji’nin Koru Derneği’ne kazandırdığı güneş enerjisi sistemi ile birlikte, kompost fabrikası, ihtiyacı olan elektriğin büyük bir kısmını kendi üretebilecek.

Yenilenebilir enerji kullanımıyla derneğin çevreye duyarlı projeleri, daha sağlam bir altyapı ile destekleniyor. Bu durum, kaynakların verimli kullanılması adına örnek bir model oluşturuyor. Hayata geçirilen proje yalnızca Koru Derneği’nin faaliyetlerine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumu yenilenebilir enerjiye geçişin ekonomik ve çevresel faydaları hakkında bilgilendirmeyi de amaçlıyor.

GIDA ATIKLARI KOMPOSTA DÖNÜŞÜYOR

Dernek, yakın zaman önce kafe-fırın zinciri Aslı ile yaptığı iş birliği anlaşması sayesinde gıda atıklarını komposta dönüştürmeye başladı. Aslı Mağazaları’nda ayda yaklaşık 2 ton gıda atığı dönüştürülen projede, elde edilen kompost, sebze, meyve, süs ve tarla bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin park ve bahçelerinde kullanılan organik içeriğe sahip kompost, şehirlerin yeşil alanlarının gelişimine de önemli katkı sağlıyor.