Eksim Ventures, Aalo Atomics’e Yatırım Yaptı

GİRİŞİMİN YENİ YATIRIMI

Eksim Ventures, 2023 yılında kurulan Aalo Atomics’e, ABD Enerji Bakanlığı’nın nükleer enerji programına seçilen girişimin Seri B turunda yatırım yaptı. Türkiye’nin önde gelen kurumsal girişim sermayesi fonlarından biri olan Eksim Ventures, yeni yatırımları aracılığıyla portföyünü genişletmeyi sürdürüyor. Daha önce yapay zeka destekli mobilite, gıda, sağlık, fintek ve üretken yapay zeka alanlarında yatırım yapan şirket, artık enerji sektörünü de yatırım alanına dâhil etti.

AALO ATOMICS YATIRIM DETAYLARI

Austin, Teksas merkezli Aalo Atomics, küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) geliştiriyor. Şirket, 2024 Ağustos’unda tamamladığı 27 milyon dolarlık Seri A turunun bir yıl ardından, Eksim Ventures’ın da bulunduğu Valor Equity Partners liderliğinde Fine Structure Ventures, Hitachi Ventures, Crosscut, Kindred Ventures ve 50Y gibi önemli fonlardan 100 milyon dolarlık Seri B turu yatırımı aldı. Şirket, bu yatırımları iş geliştirme süreçlerini hızlandırmak için kullanacağını belirtiyor. Ayrıca, ilk nükleer santrali Aalo-X’in inşaatı için de çalışmalarına hız verecek.

NÜKLEER ENERJİYE YENİ GİRİŞİM

Eksim Ventures Direktörü Emre Bulut, yatırımın detayları hakkında yaptığı açıklamada, “Yapay zekanın gelişimi ve özellikle artan veri merkezlerinin enerji gereksinimini karşılama noktasında nükleer enerjiye yönelik ihtiyaç ve yatırımların da giderek arttığı bir dönemdeyiz. Biz de Eksim Ventures olarak, girişimciliğin gücüne inanarak yenilikçi fikirleri destekleme vizyonumuzla bu alanda güçlü bir performans sergileyeceğine inandığımız Aalo Atomics’e yatırım gerçekleştirdik” dedi. Bulut, “Aalo, Teksas’ın Austin kentinde inşa ettiği 40.000 metrekarelik pilot üretim tesisinin açılışını Nisan ayında gerçekleştirdi. Ayrıca Texas A&M RELLIS Kampüsü’nde 1 GW’a kadar nükleer enerji üretim kapasitesi geliştirmek üzere seçilen dört stratejik ortaktan biri oldu. Bu çalışmalarıyla dikkatimizi çeken girişimi, Eksim’in enerji alanındaki önceliklerine uygunluğu açısından stratejik olarak değerlendirdik ve Seri B turunda yatırımımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin yenilikçi gücüne inanarak, geleceğe yön verecek fikirlere destek sağlamaya devam eden Eksim Ventures’ın yatırımlarının miktarı 22 milyon doları aşıyor ve 17 girişimi destekliyor.