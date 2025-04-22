Ekşisu Sazlığı’ndaki Turnalar Görüntülendi

TURNALARIN GÖRÜNTÜLENDİĞİ NAHZİ ALAN

Erzincan’daki Ekşisu Sazlığı’nda, koruma altındaki turnalar ve yavruları görüntüleniyor. Türkiye, nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç zamanında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkelerden biri. Bu bağlamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Ulusal Turna Eylem Planı’ hazırlandı. Bu plan dâhilinde, DKMP ekipleri, popülasyon artışı ve izleme amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere çeşitli illerde çalışmalar yürütüyor. Üremeleri için yürütülen çalışmalar sonucunda turnalar, yavrularıyla Ekşisu Sazlığı’nda görüntülendi. Fotoğraf sanatçısı Emre Ekici, sazlıkta dolaşan turnaların fotoğraflarını çekti.

EKŞİSU SAZLIĞI’NIN ÖNEMİ

Munzur ve Keşiş dağları arasında bulunan ulusal öneme sahip 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği ile 52 sürüngen ve memeli türü ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama ve kuluçka alanı olarak kullandığı bu sazlık, büyük ölçüde bataklıktan oluşması sayesinde göçmen kuşlar için yırtıcılara karşı doğal bir koruma alanı sunuyor. Görevliler tarafından alınan gözlemler ve halkalama çalışmalarına göre, sazlıktaki kuş türlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle turnalar, güvenli ortamı, iklimin elverişliliği ve zengin beslenme kaynakları sayesinde bölgeden göç etmiyor.