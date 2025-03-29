Ekskavatör Eğitim Sözleşmesi İmzalandı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2025 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan “Ekskavatör Operatörlük Eğitimi” için sözleşme imzalandı. Sözleşme, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Yıldırım arasında gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında Iğdır’da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, ekskavatör operatörlüğü eğitimi alarak sertifika sahibi olacak. Uygulamalı eğitim sayesinde bireyler nitelikli hale gelirken, bulundukları bölgelerdeki istihdama önemli bir katkı sunacaklar. Projeyle birlikte geçmişte suça bulaşmış bireylerin topluma entegrasyonu hedefleniyor, böylece sosyal yaşama uyum süreçleri daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Eğitim Sözleşmesi İmzalanıyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2025 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen bir diğer teknik destek faaliyeti “Yaz Dağcılık Eğitimi” oldu. Sözleşme, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Başkanı Murat Akay arasında imzalandı. Bu faaliyet ile amatör düzeyde dağcılık yapan 20 kişiye eğitim verilecek. Eğitim sayesinde bölgede yeterli bilgi ve deneyime sahip dağcılar yetiştirilerek, dağcılık ve dağ turizmi potansiyeli en üst seviyeye çıkarılmayı amaçlıyor.

Iğdır’daki bu projeler, yerel istihdamı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal yaşamda pozitif değişimlere de ön ayak oluyor. İki önemli eğitim faaliyeti, çeşitli alanlarda istihdam olanaklarını arttırmayı ve bireylerin toplumla bağlarının güçlenmesini sağlıyor.