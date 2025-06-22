Ekstrem Spor Tutkunu Vali Çiftçi Atladı

EKSTREM SPOR TUTKUNU VALİDEN HEYECAN DOLU ATLAYIŞ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yamaç paraşütü ile Erzurum Ovası’na heyecan dolu bir atlayış gerçekleştirdi. Ekstrem spor tutkusunu canlı tutan Çiftçi, öncelikle ilin tanıtımını yapmak ve Erzurum’da çeşitli alternatif ekstrem sporların yapılabileceğini göstermek amacıyla adrenalin dolu etkinliklere katılıyor. Kayak, at biniciliği, dağ bisikleti, rafting, buz tırmanışı ve off-road gibi birçok spor dalını ilk kez deneyimleyen Vali Çiftçi, yükseklik korkusuna rağmen 2453 rakımlı tepeden süzüldü.

ETKİNLİKLERİN DEVAMI VE DOĞA GÜZELLİKLERİ

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, benzeri etkinliklerin sürdüğünü belirterek, “Erzurum’un doğal güzelliklerini keşfetmeye, yaşamaya ve yaz sporlarını birlikte tanıtmaya devam ediyoruz. Erzurum Ovasını doğudan kucaklayan 2453 Rakımlı Çobandede Dağı’nda yamaç paraşütü deneyimi yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

VALİ ÇİFTÇİ’NİN YÜKSEKLİK KORKUSUNUN ÜSTESİNDEN GELİŞİ

Yamaç paraşütü tandem pilotu Bayram Yücel eşliğinde, Vali Mustafa Çiftçi bu etkinliğe Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile katıldı. Vali Çiftçi, Erzurum’un 2025 Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanını yaşatmak amacıyla köklü bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti. Çiftçi, “Uçuşumuz Çoban Dede Tabyası’nda başladı. Bir kuş gibi süzülerek ovaya indik. Yamaç paraşütü oldukça heyecanlıydı. Ama hocamız bu anlamda çok deneyimli. Yükseklik korkumu da bu sayede yenmiş oldum” şeklinde ifadelerde bulundu.

– ERZURUM