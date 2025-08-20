Eksun Gıda 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

FINANSAL SONUÇLAR VE STRATEJİK GELİŞMELER

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. 2025 yılı ilk altı aylık dönemde, şirketin net satış hasılatı 5 milyar TL olarak belirlenirken, brüt karı 562,2 milyon TL ile kaydedildi. Eksun Gıda, Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markaları altında 200’ün üzerinde ürün çeşidi sunarak, geniş bir ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor.

NET SATIŞ VE KAR DEĞERLERİ

Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun şekilde hazırlanan verilere göre, Eksun Gıda’nın brüt kar marjı yüzde 11,2 olarak hesaplandı. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre, şirket yılın ilk altı ayında 129 milyon TL net dönem karı elde etti. Konuyla ilgili olarak Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan; “Şirketimiz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kar ve marjında kayda değer bir iyileşme, FAVÖK tarafında ise güçlü bir artış elde etti” şeklinde açıklamalarda bulundu. Özkan, “Bu yıl brüt karımız yüzde 6,1 artışla 562,2 milyon TL’ye yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 41,5 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan şirketimiz, bu yıl 67,1 milyon TL esas faaliyet karı elde etti” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE EKSUN-3 RES SANTRALİ

Eksun Gıda’nın yatırım süreçlerinde önemli bir gelişme, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin faaliyet belgesini alması oldu. Bu adım, hammadde tedarik zincirinde depolama kapasitesinin artırılmasını ve operasyonel güvenilirliğin pekiştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, şirketin 7.000 kW gücündeki EKSUN-3 RES santrali için Yatırım Teşvik Belgesi alması, sürdürülebilir üretim ve yeşil enerjiye geçişteki kararlılığını gösteriyor. “Bu teşvik, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, enerji maliyetlerinde uzun vadeli avantajlar kazanma potansiyeli taşıyor,” diyen şirket, aynı zamanda 11.900 kW güce sahip EKSUN-2 Rüzgar Enerji Santrali Projesi için de çalışmalarını sürdürüyor.