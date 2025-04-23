Eksun Gıda, 23 Nisan İçin Destek Oldu

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE DESTEK PROJESİ

Eksun Gıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hatay’ın İskenderun ilçesindeki ilköğretim okullarına yönelik sosyal destek projesine 5 ton un göndererek önemli bir katkı sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay bölgesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri, toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

GÜNDEMDEKİ PROJENİN İÇERİĞİ

Eksun Gıda’nın Sinangil markası ile desteklediği bu projede, ilköğretim öğrencileri için okullarda gerçekleştirilen öğle yemekleri için gerekli ekmek ihtiyacının karşılanması amacıyla Gönül Mutfağı’na 5 ton un sevkiyatı yapılmış durumda. Konya fabrikasından yola çıkan bu sevkiyat, Hatay ve İskenderun genelinde 12 ilköğretim okulunu kapsayan “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesinin un ihtiyacını karşılıyor.

EĞİTİM DÖNEMİNE YÖNELİK PLANLAMALAR

6 Şubat’tan bu yana gönüllülerin desteğiyle sıcak yemek dağıtımı gibi çeşitli çalışmaları yürüten Gönül Mutfağı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda yemekhane altyapısının kurulmasına ve öğrencilere öğle yemeği sunulmasına yönelik projelerini sürdürüyor. Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde geliştirilen projeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlar destek veriyor. Projenin kapsamında toplam 12 ilköğretim okulunda 3 bin 300 öğrenciye ulaşılabiliyor. Eksun Gıda’nın Sinangil Un ile sağladığı destek, çocukların günlük ekmek ihtiyaçları için kullanılıyor.