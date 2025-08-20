Eksun Gıda’nın KAP Açıklamaları Yayınlandı

ŞİRKETİN FİNANSAL SONUÇLARI

Eksun Gıda, Türkiye’nin önemli un üreticilerinden biri olarak 2025 yılı ara dönem finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıkladı. 2025 yılının ilk altı ayında şirketin net satış hasılatı 5 milyar TL olarak belirlenirken, brüt karı 562,2 milyon TL oldu. Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markaları ile 200’ün üzerinde ürün çeşidi sunan firma, Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine göre hazırlanan sonuçlarıyla dikkat çekti. Bu verilere göre brüt kar marjı yüzde 11,2 olarak kaydedildi. Enflasyon muhasebesi uygulanmayan verilere göre, şirket yılın ilk 6 ayında 129 milyon TL net kar elde etti.

BÜYÜME STRATEJİLERİ VE KARARLILIK

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şirketimiz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kar ve marjında kayda değer bir iyileşme sağladı. FAVÖK tarafında ise güçlü bir artış elde ettik. Bu yılın ilk 6 ayında brüt karımız yüzde 6,1 artışla 562,2 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 41,5 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan şirketimiz, bu yıl 67,1 milyon TL esas faaliyet karı elde etti. Ayrıca FAVÖK tutarımız da 21,3 milyon TL’den 143,8 milyon TL’ye yükseldi. Enflasyon muhasebesi kullanılmayan verilere göre net dönem karımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 129 milyon TL’ye ulaştı. Bu verilerle, sürdürülebilir büyüme yolundaki hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLAR

Eksun Gıda’nın sürdürülebilirlik odaklı yatırımları arasında Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin faaliyet belgesi alması önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu adım, şirketin hammadde tedarik zincirindeki depolama kapasitesini artırmayı ve operasyonel güvenilirliği pekiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, 7.000 kW gücündeki EKSUN-3 RES santrali için alınan Yatırım Teşvik Belgesi, sürdürülebilir üretim ve yeşil enerji geçişindeki kararlılıklarını güçlendiriyor. Bu teşvik, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, enerji maliyetlerinde uzun vadede avantajlar kazandırma potansiyeline sahip. Şirket, 11.900 kW güce sahip EKSUN-2 Rüzgar Enerji Santrali Projesi için çalışmalarına da devam ediyor.