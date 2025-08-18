Dünya

Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ekvador-da-bilardo-salonuna-saldiri-7-olu

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Ekvador’da şiddet olayları her geçen gün artış gösteriyor. Ulusal basında yer bulan bilgilere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna giren kar maskeli şahıslar, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açıyor. Bu saldırı sonucunda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybediyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis, saldırıya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu durum, Ekvador’daki artan şiddet ve güvenlik sorunlarının daha da derinleşmesine neden oluyor. Ülke genelinde yetkililer, anayasa güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

