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Ekvador’da Depremde 20 Yaralı Var

DEPREMİN ETKİSİ VE YARALILAR

Güney Amerika’nın Ekvador ülkesinde dün gerçekleşen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, depremin Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli bir şekilde hissedildiği belirtildi. Yetkililer, 20 kişinin değişik nedenlerle yaralandığını ve toplamda 60 binada çatlakların oluştuğunu aktardı.

ENERJİ HATLARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI

Deprem sonrasında Esmeraldas eyaletindeki hasar gören enerji hatlarının onarımına başlandığı ve bölgenin yüzde 80’ine yeniden elektrik verildiği aktarıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çökmüş durumunun dikkat çektiği görüldü.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Bu bilgiler, depremin boyutunu ve etkisini anlamak için önemli bir temel oluşturuyor.

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