Ekvador’da Operasyon, 8 Asker Hayatını Kaybetti

EKVADOR’DA OPERASYON SONRASI ŞOK EDİCİ KAYIPLAR

Güney Amerika’nın Ekvador ülkesinde, suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir operasyonda çıkan çatışmada 8 asker yaşamını yitirdi. Ekvador ordusu, Kolombiya sınırına yakın Napo kenti kırsalında bulunan Alto Punino bölgesinde suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasında meydana gelen çatışmada 8 askerin hayatını kaybettiği, bazı yaralı askerlerin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

Yerel basına yansıyan haberlere göre, operasyon, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) bağlı “Comandos de la Frontera” adlı suç grubuna karşı gerçekleştirildi. Bu grubun, Punino Nehri’nin yukarı havzasında yasadışı madencilik faaliyetleri yürüttüğü dile getiriliyor. Yasa dışı madencilik faaliyetleri sonucunda, Ekvador Amazonları’ndaki Punino Nehri bölgesinde 2019’dan beri yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alan yok oldu.

YASA DIŞI MADENCİLİK VE SUÇ FAALİYETLERİ

Ekvador’daki yasa dışı madencilik faaliyetleri, çetelerin başlıca gelir kaynaklarından biri haline geldi. Bu çeteler, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve adam kaçırma gibi suçlara da karışıyor. Ülkede devam eden bu durum, hem ekosistem hem de güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturuyor.