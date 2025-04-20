Ekvador’da Suikast Şüphesi, Alarm Durumu

OLASI SUİKAST ŞÜPHESİYLE YÜKSEK ALARM

Ekvador’da Devlet Başkanı Daniel Noboa’ya yönelik olası suikast tehdidi hakkında güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Devlet Başkanlığı Basın Birimi’nden gelen açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.” denildi. Açıklamada, suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak “şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası” içinde olduğu belirtilerek, bu durumun içler acısı bir hale geldiği ifade edildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ DEVREDE

Açıklamada, güvenlik protokollerinin devreye alındığına vurgu yapılarak, “Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz.” ifadesi kullanıldı. Ekvador Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, stratejik noktalara ve devlet kurumlarına yönelik saldırı istihbaratını doğruladı ve sokaklardaki karışıklıkları artırma amacı doğrultusunda planlamaların yapıldığını bildirdi.

SEÇİM SONUÇLARI TARTIŞMALI

Ülkede 13 Nisan’da gerçekleştirilen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi’ne (CNE) göre mevcut Devlet Başkanı Noboa, oyların yüzde 56,13’ünü alarak seçimi kazanmıştı. Ancak muhalefetin solcu adayı Luisa Gonzalez, seçimin hileli olduğunu iddia ederek sonuçları tanımadıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, ülkede siyasi gerilimi artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.