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Ekvador’da Suikast Şüphesi Yaşanıyor

GÜVENLİK BİRİMLERİ YÜKSEK ALARMDA

Ekvador’da Devlet Başkanı Daniel Noboa’ya yönelik suikast şüphesi dolayısıyla güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Bu durum, ülke genelinde bir güvenlik önlemi olarak değerlendiriliyor. Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ŞİDDET VE KORKU ÇABALARI KINANDI

Yapılan açıklamada, “Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur” denildi. Devlet yetkilileri, bu tür girişimlerin karşısında duracaklarını belirterek, “Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz” şeklinde ilave etti.

Bu gelişmeler, ülkede siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde yaşanıyor ve güvenlik güçleri, olası tehditlere karşı hazırlıklarını artırıyor. Ekvador’daki bu durum, kamuoyunda ciddi bir endişe yaratıyor.

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