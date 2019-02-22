Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Peru sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremin, bu ülkenin yanı sıra Kolombiya ve Brezilya’da da hissedildiği tahmin ediliyor.

Ekvador, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor.

Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

TRT