Ekvadorlu Valencia, Yeni Takıma Geçiyor

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Geride kalan sezonlarda Fenerbahçe forması giymiş olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, kariyerinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki Valencia, Brezilya Ligi’nin takımlarından Internacional ile yollarını ayırıyor. Internacional, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na bir başvuru yaparak Valencia’nın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlamış.

YENİ DURAK MEXİCO

Deneyimli oyuncunun yeni takımı ise artık belli oldu. Ekvadorlu yıldızın Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca ile anlaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe’den ayrılışının ardından Internacional’e transfer olan Valencia, bu kulüple geçirdiği dönemde 100 maça çıkıp 31 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.