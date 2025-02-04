ÇOCUKLARIN GEÇİM KAYNAĞI: TANDIR EKMEĞİ

Küçük el arabasıyla tandır ekmeği satan çocuklar, yaptıkları satışlarla geçimlerini sağlıyor. Tandır ekmeği, etrafı çamurla sıvanmış olan çukur alanlarda pişiriliyor. Annesinin hazırladığı tanıtım ekmeklerini satan 12 yaşındaki Muhammet Kadir Başakçı, satışlarından oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Bağcılar Sento Caddesinde sıcak tandır ekmeği satışı yapılıyor.

OKUL VE SATIŞ

Başakçı, sabahları okula gittiğini ve okul çıkışında tandır ekmeği sattığını aktarıyor. Ailesine yardımcı olduğunu ve eğitim masraflarını karşılamak için annesinin tandırda pişirdiği ekmekleri her gün küçük bir el arabasıyla sattığını ifade ediyor. Tandır ekmeğinin tanesini 15 Türk lirasına satan Başakçı, “Günde 100 – 150 tane satış yapıyorum. Satışlardan memnunum” diyor.