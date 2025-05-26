El Chapo’nun Avukatı Yargıç Olmayı İstiyor

SEÇİMDE HUKUKÇU ADAYLARIN DURUMU

Durango eyaletindeki seçmenler, gelecek hafta sonu Meksika’nın ilk yargı seçimlerinde oy kullanacak. Bu süreçte, Leopoldo Chavez, federal 2015 yılında 4 kilogramdan fazla metamfetamin kaçırmaktan mahkum olmuş ve neredeyse altı yıl hapis yatmış olmasına rağmen yargıç adayı olarak oy pusulasında yer alacak. Daha önce uyuşturucu suçlarından ceza almış bir geçmişi olan Chavez, “Kendimi hiçbir zaman kusursuz bir aday olarak tanıtmadım” diyerek saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını ve cezasını çektiğini ifade etti. Ancak, Reuters bu konuda herhangi bir yorum talebini yanıtsız bıraktı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI

Pasifik kıyısındaki Jalisco eyaletinde, Francisco Hernandez ise ceza yargıcı olmak için yarışıyor. Son yargıçlık görevinde, Federal Yargı Konseyi tarafından cinsel istismar ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmıştı. Hernandez, Reuters’a yaptığı açıklamada, bu suçlamaların “iftira ve karalama” olduğunu belirterek, “Bırakın halk beni yargılasın” dedi. Nuevo Leon’da bulunan Fernando Escamilla, federal ceza yargıcı olmayı hedefliyor. Ultra şiddetli Los Zetas kartel üyeleriyle çalışan bir avukat olarak geçmişinin aleyhinde kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Rodríguez, kartel liderlerine vermiş olduğu iade hukuku danışmanlığı bilgisinin, durumun yönetimi ve bilgisi açısından bir avantaj olduğunu söyledi.

SEÇİM ÖNCESİ UYARILAR

1 Haziran’daki seçimler öncesinde, sivil toplum kuruluşları, yargıç dernekleri ve bazı Meksikalı milletvekilleri, ülkedeki hukuk devleti ilkesinin tehlikede olduğunu dile getiriyor. Tartışmalı yargı reformu ise, solcu eski Başkan Andres Manuel Lopez Obrador tarafından önerilmiş ve halefinin desteklediği bir girişim oldu. Reformun saldırgan yolsuzluk karşıtı bir yaklaşım sunacağını ve halkın kimin yargıç olacağına karar vermesine olanak tanıyacağını savunuyorlar. Ancak, adayların sabıka kayıtlarını içeren bir durum ortaya çıktı. Yaklaşık 20 adayın yolsuzlukla ilişkili oldukları veya kartellerle bağlarının bulunduğu ifade edildi.

YARGI REFORMUNUN SONUÇLARI

Reform, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını 11’den 9’a indiriyor, görev sürelerini 12 yıla düşürüyor ve gerekli hukuk deneyimini beş yıla indiriyor. Eleştirmenler bu durumun, organize suç gruplarının yargıya daha fazla nüfuz etmesine yol açabileceğini belirtiyor. Defensorxs başkanı Miguel Meza, adaylar arasında tespit ettikleri kişilerin hükümetin denetim sistemindeki zayıflıkları ortaya koyduğunu ifade etti. Adayların yurtdışındaki mahkûmiyetlerinin ve geçmişte temsil ettikleri kişilerin kontrol edilmediğini belirten Meza, bu durumun reformun aceleye getirilmesinden kaynaklandığını söylüyor.

ADAYLARIN GEÇMİŞİ VE ELEŞTİRİLER

Seçim otoritesi, adayların uygunluğu ile ilgili sorunları üzerinden atarak, bu kadar kısa süre içerisinde yapılacak bir şey kalmadığını ifade etti. Seçimi kazanan ancak uygun olmadığı kanıtlanan adayların belirtilen süreçler sonrasında görevden alınacağı bildiriliyor. Yargıçlar ve Hakimler Ulusal Birliği (JUFED), reformun mevcut yargı bağımsızlığına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Meksika’daki mevcut Yüksek Mahkeme yargıçlarının çoğu, seçimlere katılmamayı ve istifa etmeyi tercih ediyor. El Chapo’nun eski avukatı olan Silvia Delgado, seçimlerde dikkat çeken adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

DEĞERLENDİRMELER VE TEHLİKELER

Silvia Delgado, El Chapo’nun avukatlığını yaptığı dönemin kariyer fırsatı olduğunu belirtiyor ve böyle bir ilginin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguluyor. Aday olan Delgado, yalnızca El Chapo’nun eşinin çocuklarını ABD’ye götürmesine yardımcı olduğunu ifade ederek, kendisine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu öne sürdü. Defensorxs ve Meza ise, bu adayların halka sunulacak riskler taşıdığını belirtiyor. Delgado örneğindeki riskin açık olduğuna dikkat çekerek, çalışmalarının kamuoyunu bilgilendirmek amacını taşıdığını vurguladı.