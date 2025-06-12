El Değmemiş Aşk Ekranlarda Buluşuyor

EL DEĞMEMİŞ AŞK FILMININ TELEVİZYONDA YAYINLANMASI

İzleyicileri ekrana bağlayan El Değmemiş Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi izleyecek olanların merak ettiği konuları, El Değmemiş Aşk’ın konusu, oyuncuları ve özeti gibi bilgilerle inceliyoruz.

ZAFER’İN AŞK VE YAŞAM MÜCADELESİ

Zafer, hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkusu, fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu’dur. Ancak olgunlaşmaması, ailesinin sabrını taşırır ve oğullarının geleceği için bir plan yapmaya karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu’ya olan aşkından kurtulmak için çeşitli yollar denemeye başlar. Sevgilisi Duygu, evliliğe onay verse de ikili arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer’in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer.

YAPIM EKİBİ VE OYUNCULAR

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca’nın oturduğu yerli romantik yapımın başrollerini Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Güneş Hayat, Ferdi Akarnur, Mine Teber ve Gülsüm Alkan gibi isimler yer alıyor. Umut Kırca’nın yönetiminde, Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ümit Erdim, Oya Başar, Şafak Sezer, Durul Bazan ve Tülay Bursa gibi oyuncular da performans sergiliyor.

GÖSTERİME GİRİŞ TARİHİ

El Değmemiş Aşk filmi, 9 Eylül 2016 tarihinde Türkiye’de gösterime girmiştir.