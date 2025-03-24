El Emeği Çantalarla Geçimini Sağlıyor

ENGELLİ DEPREMZEDE YENİ BİR HAYAT KURUYOR

Erzincan’da yaşayan 58 yaşındaki Nusret Ramazanoğlu, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle engelli duruma düştü. 6 Şubat tarihinde Hatay’da meydana gelen deprem sonrasında sakatlanan ve her şeyini kaybeden Ramazanoğlu, eşinin memleketi olan Erzincan’a yerleşti. Engelli olsa da Hatay’da 30 yıl boyunca ayakkabıcılık yapmış olan Ramazanoğlu, depreme o esnada evinde yakalandı. Kendi çabalarıyla evden çıkmayı başaran Ramazanoğlu, bahçede bulunduğu sırada çatıdan düşen parçalar nedeniyle ayağını sakatlayarak uzun süre tedavi gördü.

Evini ve eşyalarını kaybettikten sonra Erzincan’a gelen Nusret Ramazanoğlu, baldızının evinde küçük bir kira ile yaşamaya başladı. Bir çocuğu bulunan Ramazanoğlu, geçimini sağlamak ve eşya alabilmek için çantacılık mesleğine devam ediyor. Yaptığı çantaların tasarımını ve modelini kendisi belirliyor. “Eşim Erzincanlı. Eşim 1992 depremini Erzincan’da yaşamış. Hatay’da tanıştık. O da Hatay depremini yaşadı,” diyen Ramazanoğlu, kayınvalidesinin evinin bahçesinde odunluk olarak kullanılan alanda bir atölye kurduğunu belirtti. “Yaptığım ürünlerin tamamı el emeğim. Fakat sadece yazları çalışabiliyorum. Kışı geçirmek zor. Burada soba olmadığı için çalışmak imkânım olmuyor. Yaptığım ürünleri gören komşularım ve onların tavsiye ettiği vatandaşlar alıyor,” dedi.

Ramazanoğlu, depremin ardından eşyalarının kalmadığını ve hem ailesini geçindirmek hem de ihtiyaç duyduğu eşyaları temin etmek için bir destek çağrısında bulundu. Mahalle komşusu Yaşar Şahin ise, “Komşum depremden sonra Antakya’dan geldi. Geldiğinden beri engelli olmasına rağmen bu çantaları el emeğiyle dikiyor. Gördüğüm kadarıyla elinden geldiğince satmaya çalışıyor. Ancak vatandaşlar, komşumun el emeğiyle yaptığı çantalar yerine mağazalarda satılan alternatifleri tercih ediyor. Bu çantaların herkes tarafından görülmesi ve alınması gerekiyor ki komşum da ailesini geçindirebilsin,” diye konuştu.