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El Freni Çekilmeyen Araç Kaza Yaptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Osmaniye’de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir otomobil geri geri gelerek park ettiği bir diğer araca çarptı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde yaşandı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Sürücü araçtan inerek el frenini çekmeyi unuttuğunda, otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı. Geri giden otomobil, karşı şeritte park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net bir şekilde bilgi veriyor.

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