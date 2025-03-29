El Freni Çekilmeyen Araç Kazaya Yol Açtı

Otomobilin Kontrolsüz Hareketi Büyük Bir Facianın Eşiğinden Döndü

Kırıkkale’de gerçekleşen bir olayda, el freni çekilmeyen bir otomobil rampadan aşağı ilerleyerek bir apartmanın giriş duvarında asılı kaldı. Bu durum, aracın semt pazarına kadar ulaşmasını engelleyerek muhtemel bir kazayı önledi. Olay, Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücünün Panik Anı ve Müdahale Çabaları

06 KSY 95 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü K.S., otomobili park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, rampada dururken kısa sürede kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, panik içinde aracının peşinden koştu ancak dengesini kaybederek yere düştü. Bu esnada, çevredeki bir vatandaş da yardım etmek için koştu fakat otomobil hızla ilerlemeye devam etti.

Araç Facianın Eşiğinde Durduruldu

Otomobil, caddenin sonunda bulunan semt pazarına doğru yöneldi. Bir apartmanın önündeki reklam tabelası ve bahçe duvarının demir korkuluklarına çarpan otomobil, bu çarpmadan dolayı askıda kaldı ve büyük bir faciayı önlemiş oldu. Pazara oldukça yakın bir noktada durabilen otomobil, olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşanan bu anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme yaparken, bu kazada şans eseri yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.