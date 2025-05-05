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EL-KASIM Bölgesinde Kum Fırtınası Etkili

ŞİDDETLİ KUM FIRTINASI ETKİSİ

Suudi Arabistan’ın el-Kasim bölgesi, hafta sonu şiddetli bir kum fırtınası nedeniyle zor günler yaşıyor. Kasim şehri başta olmak üzere pek çok yerleşim yerinde görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Gökyüzü turuncu bir renge büründü ve bu durum günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası, 3 Mayıs’ta Kasim kentinde başladı ve etkisini sürdürmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, pazar günü de devam eden fırtınanın şiddetine dair çarpıcı anlar sunuyor. Gökyüzünün turuncuya döndüğü ve görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği bu anlar, kentin bir kısmının karanlığa gömüldüğünü, araçların hareket etmekte zorlandığını ve insanların günlük yaşamlarının aksadığını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, kum fırtınasının etkilerini gösteren görüntü ve fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

UYARI VE ÖNERİLER

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dikkatli olmaları gereken bireyler için özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları öneriliyor. Araç kullanacak olanların ise son derece dikkatli davranmaları gerektiği vurgulanıyor.

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