El Kavrama Gücü Sağlığınızı Belirler

ELİN KAVRAMA GÜCÜNÜN TESTİ

Elin kavrama gücü, tip 2 diyabetten depresyona kadar birçok sağlık konusu ile bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Peki, el sıkma gücünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz? Teknolojik gelişmelere rağmen, kas gücü ve kalitesini değerlendirmenin en etkili yollarından biri, sadece bir sandalyede oturup kalkmak ve bir tenis topunu sıkmak gibi basit bir yöntemle yapılabiliyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Derby Üniversitesi’nde araştırmacı olan Joshua Davidson, elin kavrama gücünün insan sağlığının en güvenilir göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor. Klinik çalışmalarda el sıkma gücünü test ederken, bilim insanları genellikle el dinamometresi kullanıyor. Bazı şirketler bu cihazları ev ortamına taşımaya çalışarak, kullanımı kolay cihazlar ve mobil uygulamalar ile herkesin sıkma gücünü ölçmesini sağlıyor. Ancak Davidson’a göre, basit bir tenis topu ile yapılan sıkma testi de çok faydalı bilgi sağlıyor. “İhtiyacınız olan tek şey, elinizle kavrayıp sıkabileceğiniz ve ağrı veya rahatsızlık vermeyen bir nesne” diyor. “Bir tenis topunu 15-30 saniye boyunca maksimum düzeyde sıkmak, hedef koymak için iyi bir standart.” Sıkabildiğiniz süreyi not almak, zamanla kavrama gücünüzün değişimini takip etmenize katkı sağlıyor.

KAVRAMA GÜCÜ VE GÜNÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Michigan Üniversitesi’nden Mark Peterson, zayıf el sıkma gücünün günlük yaşamda açma veya kapama gibi basit işlerde zorluklar yaratmak dışında, doğrudan çok fazla etkisi olmadığını belirtiyor. Ancak araştırmalar, kavrama gücünü vücuttaki genel kas-iskelet gücü için önemli bir veri noktası olarak kullanıyor. Kavrama gücü, bir kişinin aktif veya hareketsiz olup olmadığını yansıtabilmekte ve kırılganlık riskini gösterebiliyor. Araştırmalar, kavrama gücünün erken ölüm için tansiyon gibi diğer belirgin göstergelerden daha iyi bir gösterge olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, kavrama gücünün 100 yaşından sonra yaşama olasılığını yansıttığı tespit edildi. Bir çalışmada, 1965-1968 yılları arasında el sıkma güçleri ölçülen gönüllülerin sonraki 44 yıl içerisinde hayatta kalma oranları takip edildi.

EL KAVRAMA GÜCÜNÜN METABOLİK SAĞLIĞA ETKİSİ

McMaster Üniversitesi’nden Darryl Leong, el kavrama gücünün kişilerin sağlık durumları ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. “Bu kadar çok sağlık sonucu ile ilişkili olmasının sebebi bu” diyor. Dinamometre testinin kullanıldığı çalışmalarda erkekler için 25,5 kilogram ve kadınlar için 18 kilogramın altındaki sıkma gücü skorları, vücutta sarkopeni riskine işaret ediyor. Paré, basit bir tokalaşmanın bile sağlığınız hakkında çok şey söyleyebileceğini belirtiyor; “Elde parmakların kapanmasında zorluk çekmek, el kaslarının zayıflaması gibi durumlar uyarı işareti” diyor. Kavrama gücü ile uzun ömür arasındaki bağlantılar, fiziksel yeteneklerin çok ötesine geçiyor. Araştırmalar, kasın metabolizma üzerinde önemli bir rol oynadığını ve zayıf sıkma gücünün tip 2 diyabetten bilişsel bozukluklara kadar birçok sağlık problemi ile bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

KAVRAMA GÜCÜNÜ GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

Sıkma gücünü geliştirmek mümkün. Davidson, bunun üzerinde çalışılabilecek bir konu olduğunu söylüyor. Tenis topu testi ile el ve ön kol kaslarının maksimum güçte tutulmasını öneriyor. Zamanla bu pratikle kesin ilerlemeler kaydedilebiliyor. Leong, daha fazla fiziksel aktivitede bulunma ve tüm kas gruplarını çalıştırmanın gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaşlı yetişkinler için otur-kalk testi gibi yöntemler de bacak gücü ve hareketliliği test etmek ve toplam kas gücünü artırmak için faydalı. Davidson ayrıca, kas kütlesini artırmak ve kemik mineral yoğunluğunu korumak için genel direnç egzersizleri yapmanın sıkma gücünü iyileştireceğini belirtiyor. “Yaşlandıkça düzenli fiziksel aktiviteye katılmalıyız. Evde özel ekipmanlar kullanarak veya mevcut objeleri değerlendirerek çalışmak mümkün.”