El Salvador Başkanı Bukele, Takas Teklifi Yaptı

TAKAS TEKLİFİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’nin ülkesine sınır dışı ettiği Venezuelalılarla birlikte Venezuela’daki siyasi tutukluların takas edilmesine yönelik bir öneride bulundu. Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador’a ABD’den sınır dışı edilen 252 Venezuelalı ile Venezuela’da tutulan ‘siyasi tutukluları’ takas etmeyi önerdi.

TUTUKLULARIN GELECEĞİ

El Salvador lideri, takas işlemi sonrasında bu tutukluların hapishaneye dönüp dönmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu durum, birçok kişinin dikkatini çekerken, Bukele’nin planının nasıl işleyeceği merak konusu oldu.