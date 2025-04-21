Haberler

El Salvador Başkanı Bukele, Takas Teklifi Yaptı

TAKAS TEKLİFİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’nin ülkesine sınır dışı ettiği Venezuelalılarla birlikte Venezuela’daki siyasi tutukluların takas edilmesine yönelik bir öneride bulundu. Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador’a ABD’den sınır dışı edilen 252 Venezuelalı ile Venezuela’da tutulan ‘siyasi tutukluları’ takas etmeyi önerdi.

TUTUKLULARIN GELECEĞİ

El Salvador lideri, takas işlemi sonrasında bu tutukluların hapishaneye dönüp dönmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu durum, birçok kişinin dikkatini çekerken, Bukele’nin planının nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Beton Mikseri Kaza Yaptı, Yaralılar Var

Konya'da inşaat işçisi Sezgin Keşto, devrilen beton mikseri yüzünden felç oldu ve açtığı tazminat davasını kazandı, ancak 15 milyon 739 bin liralık tazminatını henüz alamadı.
Haberler

Atv, Geniş İzleyici Kitlesine Hitap Ediyor

ATV'nin Müge Anlı ve Esra Erol programlarını yüksek kalitede izlemek isteyenler, güncel frekans bilgileri ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Detaylar ve izleme linkleri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.