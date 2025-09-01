El Salvador Bitcoin’i Koruma Amacıyla Alarma Geçti

EL SALVADOR HÜKÜMETİ YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİYOR

El Salvador hükümeti, sahip olduğu geniş bitcoin rezervlerini korumak için birden fazla dijital cüzdana bölme kararı aldı. Orta Amerika’daki bu ülke, 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti ve şu anda yaklaşık 30 milyar TL değerinde Bitcoin tutuyor. Ülkenin Bitcoin Ofisi, bu yeni adımın “Bitcoin rezervlerinin güvenliğini ve uzun vadeli saklanmasını artırmaya yönelik stratejik bir girişim” olduğunu belirtti.

KUANTUM SİBER TEHDİTİ

Yapılan açıklamada, “kuantum bilgisayarların teorik olarak Shor algoritması sayesinde açık-özel anahtar şifrelemeyi kırabileceği” hatırlatıldı. Bu şifreleme yöntemi sadece Bitcoin için değil, bankacılık, e-posta ve iletişim sistemleri için de kritik bir temeli oluşturuyor. Gelişen kuantum cihazlarının Bitcoin’in özel anahtarlarını ele geçirip fonları işlem onaylanmadan önce yönlendirebileceğinden endişe ediliyor. Bitcoin Ofisi, “Fonların daha küçük miktarlara bölünmesi olası bir kuantum saldırısının etkisini en aza indirir” ifadelerini kullandı.

RİSK ALTINDAKİ BİTCOİNLER

Kuantum bilişim şirketi Project Eleven, gelecekte yaklaşık 6 milyon Bitcoin’in bu tür saldırılarla risk altında kalabileceğini öngörüyor. Ancak bazı kripto sektöründeki uzmanlar, bu tehdidin abartıldığını düşünerek, yazılımsal önlemlerle sorunun çözülebileceğini savunuyor. Şirketi 629 bin Bitcoin bulunduran iş insanı Michael Saylor, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Çözüm donanım ve yazılım güncellemesi. Microsoft, Google ya da ABD hükümeti nasıl güncelleme yapıyorsa, biz de Bitcoin yazılımını güncelleyeceğiz. Bitcoin evrende hack’lenmesi en zor şey; iletişim ve bankacılık sistemleri ondan katbekat daha zayıf.” dedi.