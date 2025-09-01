El Salvador, Bitcoin’i Koruma Planı Yapıyor

BITCOIN REZERVLERİNİN KORUNMASI

El Salvador hükümeti, sahip olduğu büyük bitcoin rezervlerini olası kuantum saldırılarına karşı korumak için birden fazla dijital cüzdana bölme kararı aldı. Orta Amerika ülkesi, 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmiş ve şu anda yaklaşık 30 milyar TL değerinde Bitcoin’e sahip. Ülkenin Bitcoin Ofisi, bu adımı “Bitcoin rezervlerinin güvenliğini ve uzun vadeli saklanmasını artırmaya yönelik stratejik bir girişim” olarak açıkladı.

KUANTUM BİLGİSAYAR TEHDİDİ

Açıklamada, kuantum bilgisayarların teorik olarak Shor algoritması sayesinde açık-özel anahtar şifrelemeyi kırabileceği hatırlatıldı. Bu şifrelemenin, yalnızca Bitcoin’in değil, bankacılık, e-posta ve iletişim sistemlerinin de temeli olduğu vurgulandı. Gelecekte geliştirilebilecek kuantum cihazları, Bitcoin sistemlerinin özel anahtarlarını ele geçirip fonları işlem onaylanmadan önce yönlendirebilir. Ofisten yapılan açıklamada, “Fonların daha küçük miktarlara bölünmesi, olası bir kuantum saldırısının etkisini en aza indirir” denildi.

RİSK ALTINDA OLAN BİTCOIN

Kuantum bilişim şirketi Project Eleven, gelecekte yaklaşık 6 milyon Bitcoin’in bu tür saldırılar nedeniyle risk altında kalabileceğini tahmin ediyor. Kripto sektöründeki bazı uzmanlar ise bu tehdidin abartıldığını düşünüyor. Önlemlerin yazılımsal yollarla çözülebileceğini savunanlar da bulunuyor. 629 bin Bitcoin bulunduran iş insanı Michael Saylor, CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çözüm donanım ve yazılım güncellemesi. Microsoft, Google veya ABD hükümeti nasıl güncelleme yapıyorsa, biz de Bitcoin yazılımını güncelleyeceğiz. Bitcoin, evrende hack’lenmesi en zor şey; iletişim ve bankacılık sistemleri ondan katbekat daha zayıf.”