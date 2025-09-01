El Salvador Bitcoin’i Koruma Yöntemleri Geliştiriyor

HÜKÜMETTEN STRATEJİK HAMLE

El Salvador hükümeti, mevcut geniş bitcoin rezervlerini kuantum saldırılarına karşı korumak için dijital cüzdanlarını birden fazla bölmeye karar verdi. Orta Amerika’daki bu ülke, 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti ve şu anda yaklaşık 30 milyar TL değerinde Bitcoin sahibidir. Ülkenin Bitcoin Ofisi, bu adımın “Bitcoin rezervlerinin güvenliğini ve uzun vadeli saklanmasını artırmaya yönelik stratejik bir girişim” olduğunu belirtti.

KUANTUM TEHDİDİ HATIRLATILIYOR

Yapılan açıklamada, kuantum bilgisayarların teorik olarak Shor algoritması yardımıyla açık-özel anahtar şifrelemeyi kırabileceği vurgulandı. Bu şifreleme sistemi sadece Bitcoin’in değil, aynı zamanda bankacılık, e-posta ve iletişim sistemlerinin de temeli durumundadır. Gelecekte geliştirilebilecek kuantum cihazlarının Bitcoin sistemlerinin özel anahtarlarını ele geçirip fonları işlem onaylanmadan önce yönlendirme potansiyeli endişe veriyor. Ofisten gelen değerlendirmelerde, “Fonların daha küçük miktarlara bölünmesi, olası bir kuantum saldırısının etkisini en aza indirir” denildi.

BİTCOİN RİSKİ ARAŞTIRILIYOR

Kuantum bilişim şirketi Project Eleven, gelecekte yaklaşık 6 milyon Bitcoin’in bu tür tehditler nedeniyle risk altında olabileceğini öngörüyor. Kripto sektöründeki bazı uzmanlar, bu tehdidin abartıldığını ifade ediyor. Yazılımsal önlemlerle sorunun üstesinden gelinebileceğini savunan kesim bulunuyor. 629 bin Bitcoin bulunduran iş insanı Michael Saylor, CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Çözüm donanım ve yazılım güncellemesi. Microsoft, Google veya ABD hükümeti nasıl güncelleme yapıyorsa, biz de Bitcoin yazılımını güncelleyeceğiz. Bitcoin evrende hack’lenmesi en zor şey; iletişim ve bankacılık sistemleri ondan katbekat daha zayıf.”