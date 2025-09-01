YENİLİKÇİ YAKLAŞIM VE ULUSLARARASI STANDARDIZASYON

Başkan Nayib Bukele liderliğindeki El Salvador, kripto para güvenliğinde yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek uluslararası standartlara uyum sağlıyor. Açıklanan bu karar, gelecekteki teknolojik tehditlere karşı ileriye dönük bir strateji olarak değerlendiriliyor. Ulusal Bitcoin Ofisi, bu hareketin “Bitcoin yönetimindeki en iyi uygulamalarla uyumlu” olduğunu ve “kuantum bilişimdeki potansiyel gelişmelere hazırlık” niteliği taşıdığını belirtiyor. Hash’lenmiş açık anahtarlara sahip kullanılmamış Bitcoin adreslerinin kuantum saldırılara karşı daha güvenli kaldığı vurgulanıyor.

KUANTUM BİLİŞİM TEHDİDİ VE EL SALVADOR’UN ALDIĞI ÖNLEMLER

Bernstein analistlerinin geçen yıl yaptığı analiz, Bitcoin’e yönelik kuantum bilişim tehditinin “onlarca yıl uzakta” olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısı, El Salvador’un aldığı önlemlerin uzun vadeli bir yaklaşım olduğunu gözler önüne seriyor. Ofis, her gün bir Bitcoin satın aldığını iddia etse de, ülkenin merkez bankası başkanı ve maliye bakanı, temmuz ayında IMF’ye verdikleri resmi belgede kamu sektörünün şubat ayından bu yana Bitcoin almadığını belirtmişti.

ÇELİŞKİLER VE BELİRSİZLİKLER

Bu çelişki, ülkenin kripto para politikalarında belirsizlik yaratıyor. El Salvador’un attığı adımlar, geleceğe yönelik stratejik bir hamle olarak öne çıksa da, uygulamada yaşanan tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Kripto para dünyasında güven sağlamak için atılan bu adımlar, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde etkisini artırma potansiyeli taşımakta.