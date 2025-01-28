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El Salvador’un Terörizm Hapis Merkezi Ün Kazandı

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Latin Amerika’daki El Salvador’un Tecoluca bölgesinde yer alan Terörizm Hapis Merkezi, yeniden uluslararası haberlerde kendine yer buluyor. “Yeryüzündeki cehennem” olarak adlandırılan bu mega hapishane, 1 Şubat’ta açılışının ikinci yılını kutlayacak.

ÇETE SAVAŞININ SEMBOLÜ

AFP’nin aktardığı bilgilere göre, Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti çetelere karşı sürdürdüğü savaşı bu hapishane ile sembolize ediyor. Bu merkezde, MS-13 ve 18. Sokak çetelerinin yüzlerce üyesi kayıtlı olarak tutuluyor.

BÜYÜK KAPASİTE, TEMİZ SOKAKLAR

Latin Amerika’nın en büyük hapishanesi, yaklaşık 18 bin çete üyesine ev sahipliği yaparak El Salvador sokaklarını temizliyor. Bu durum, ülkenin güvenlik politikaları üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

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