El Sanatları Sergisi Açıldı, Katılın!

ANKARA’DA EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde el sanatları sergisi başladı. Beypazarı Aile Yaşam Merkezinde yapılan etkinlikte, kurslara katılanların ürettikleri el sanatları sergilendi. Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, Bahar Şenliği çerçevesinde düzenlenen sergide çok güzel eserlerin sergilendiğini aktardı.

HERKES DAVETLİ

Uzunoğlu, yarın akşam sona erecek olan sergiye katılmak isteyen herkesi davet etti. Aynı zamanda şenlik süresince çocuklara yönelik de farklı aktivitelerin gerçekleştirileceği bilgisi verildi.