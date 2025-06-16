El Turco, Miami’de Öne Çıkıyor

EL TURCO’YU TANITAN ÖDÜLÜN ANLAMINA GİDEN YOL

Miami’de bulunan El Turco, Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtan benzersiz bir lezzet durağı olarak 4 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülünü kazanmayı başardı. Bu olağanüstü başarı, El Turco’yu sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, global ölçekte de önde gelen ve tutarlılığı ile bilinen restoranlar arasında dünya genelinde 3. sıraya taşıdı. El Turco’nun kurucusu ve şefi Gökhan Yüzbaşıoğlu, “Bu ödül, bizim için sadece lezzetimizin değil, aynı zamanda kültürümüzün ve Anadolu’nun gastronomik mirasının da dünyaya açılan kapısıdır,” diyerek gururunu dile getirdi. Yüzbaşıoğlu, başarılarının temeli olarak misafirlerine her gün aynı kalitede ve sevgiyle hazırlanmış yemekler sunmaya odaklandıklarını belirtiyor.

MÜKEMMEL KALİTEYE SAHİP BİR DURAĞIN HİKAYESİ

Michelin Bib Gourmand, dünya çapında “mükemmel kalite ve erişilebilir fiyat” kriterlerine göre belirlenen restoranlara verilen prestijli bir ödül olarak biliniyor. El Turco, dünya genelinde 4 yıl üst üste bu ödülü kazanan az sayıda restorandan biri konumunda ve Türkiye’den bu alanda tek temsilci olarak öne çıkıyor.

EL TURCO’NUN DÜNYA ÇAPINDAKİ YERİ

Dünya genelinde Michelin Bib Gourmand ödülünü 4 yıl üst üste kazanan restoranlar arasında ilk 5, Glen Ellen Star (Sonoma, ABD), HiroNori Ramen (Long Beach, ABD), El Turco (Miami, ABD), Valley Bar + Bottle (Sonoma, ABD) ve Vij’s (Vancouver, Kanada) olarak sıralanıyor. El Turco, Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla birleştirerek, misafirlerine yalnızca bir yemek deneyimi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel bir yolculuk da yaşatmaya devam ediyor.