El Turco, Miami’de Öne Çıkıyor

El Turco’nun Michelin Başarısı

MİAMİ’DE BİR DÖNÜM NOKTASI

Miami’nin tam merkezinde bulunan El Turco, Türk mutfağını tanıtan eşsiz bir lezzet durağı olarak 4 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülünü kazanmayı başardı. Bu olağanüstü başarı, El Turco’yu sadece Amerika’da değil, dünya genelinde de önde gelen ve tutarlılığı ile dikkat çeken restoranlar arasında 3. sıraya taşıyor.

KÜLTÜREL GURURUN TEMELİ

El Turco’nun kurucusu ve şefi Gökhan Yüzbaşıoğlu, “Bu ödül, bizim için sadece lezzetimizin değil, aynı zamanda kültürümüzün ve Anadolu’nun gastronomik mirasının da dünyaya açılan kapısıdır,” diyerek gururunu dile getiriyor. Yüzbaşıoğlu, bu başarının ardında misafirlerine her gün aynı kalitede ve sevgiyle hazırlanmış yemekler sunmanın bulunduğunu vurguluyor.

Michelin Bib Gourmand, dünya çapında “mükemmel kalite ve erişilebilir fiyat” kriterlerini esas alan restoranlara verilen prestijli bir ödül olarak biliniyor. El Turco, dünyada 4 yıl üst üste Bib Gourmand alan az sayıdaki restoran arasında yer alıyor ve bu alanda Türkiye’den tek temsilci olma unvanını taşıyor.

Dünya genelinde Michelin Bib Gourmand’ı 4 yıl üst üste kazanan restoranlar arasındaki ilk 5 şöyle sıralanıyor: Glen Ellen Star (Sonoma, ABD), HiroNori Ramen (Long Beach, ABD), El Turco (Miami, ABD), Valley Bar + Bottle (Sonoma, ABD) ve Vij’s (Vancouver, Kanada).

El Turco, Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla birleştirerek, misafirlerine sadece yemek deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel bir yolculuk da yaşatmaya devam ediyor.