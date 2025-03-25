El Yapımı Ürünler Sergisi Açıldı

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN EL EMEĞİ SERGİSİ

Adıyaman’da, kadınlar tarafından hazırlanmış olan el emeği ürünler sergilendi. Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarı’nda yer alan sergide, kadın girişimcilerin ürettiği çeşitli ürünler tek tek sergilendi. Mumlar, bakır sanatları, el örgüleri ve ahşap boyama gibi birçok ürün, vatandaşların dikkatini çekiyor.

BİRLİKTE YENİDEN AYAKTA

Sergi, yaklaşık bir hafta boyunca açık kalacak. Kadınlar, yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyor. Herkesi sergiye davet eden kadın girişimciler, “Yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde yaptıkları ürünler sergileniyor. Hepimiz depremzedeyiz, birkaçımız enkazdan çıktık. Çoğu malzememiz enkazda kalmıştı. Bizler de yeniden ayağa kalkmak için bu ürünleri yaptık. Herkesi mutlaka bekliyoruz” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaşıyor.