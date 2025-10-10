Elaiussa Sebaste Antik Kentinde Konser Düzenlendi

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrası konser gerçekleştirdi. “Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı” çerçevesinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Katılımcılar, antik kentin nekropol alanını ziyaret ederek, Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu’ndan bilgi aldı. Gezi sonrası ise, antik kentin tiyatrosunda MDOB orkestrası bir konser verdi. Tarihi mekan içinde 10 eseri seslendiren orkestra, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kazı Çalışmaları Hızlanıyor

Kızılarslanoğlu, antik kentteki kazı faaliyetlerini farklı ekiplerle sürdüreceklerini ifade etti. Kazı ve restorasyon çalışmalarının hız kazandığını belirten Kızılarslanoğlu, “Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla antik kent yapılarını bir an evvel turizme açmak istiyoruz. Bugün ilk defa gerçekleşen müzik dinletisi gibi bazı etkinlikleri kontrollü bir şekilde organize etmek istiyoruz. Müzik dinletisi, konser ve farklı etkinliklerin tiyatroda herkesle buluşmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Olumlu Görüşler

Etkinliğe katılan Senem Biçer, antik kentin oldukça etkileyici olduğunu belirtti. Etkinlik, tarihi ve kültürel mirasa farklı bir bakış açısı sunarak, katılımcılara sanatsal bir deneyim yaşattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Gündem

Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer iddialarıyla ilgili olarak Barış Alper ve Icardi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.