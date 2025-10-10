Elaiussa Sebaste Antik Kentinde Konser Düzenlendi

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrası konser gerçekleştirdi. “Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı” çerçevesinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Katılımcılar, antik kentin nekropol alanını ziyaret ederek, Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu’ndan bilgi aldı. Gezi sonrası ise, antik kentin tiyatrosunda MDOB orkestrası bir konser verdi. Tarihi mekan içinde 10 eseri seslendiren orkestra, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kazı Çalışmaları Hızlanıyor

Kızılarslanoğlu, antik kentteki kazı faaliyetlerini farklı ekiplerle sürdüreceklerini ifade etti. Kazı ve restorasyon çalışmalarının hız kazandığını belirten Kızılarslanoğlu, “Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla antik kent yapılarını bir an evvel turizme açmak istiyoruz. Bugün ilk defa gerçekleşen müzik dinletisi gibi bazı etkinlikleri kontrollü bir şekilde organize etmek istiyoruz. Müzik dinletisi, konser ve farklı etkinliklerin tiyatroda herkesle buluşmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Olumlu Görüşler

Etkinliğe katılan Senem Biçer, antik kentin oldukça etkileyici olduğunu belirtti. Etkinlik, tarihi ve kültürel mirasa farklı bir bakış açısı sunarak, katılımcılara sanatsal bir deneyim yaşattı.