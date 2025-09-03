Elazığ, 12 Sporcu ile 7 Madalya

ELAZIĞ ALFA HAZAR SPOR KULÜBÜ’NDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na katılan 12 sporcusuyla dikkat çeken bir başarı sağladı. Kars’ta 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada, kulüp toplamda 7 madalya kazanmayı başardı.

ANTRENÖR UYGUR’DAN SPORCULARA ÖVGÜ

Antrenör Sait Uyğur, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Kovancılar’ın çocukları organizasyonda herkesin takdirini kazandı. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Bu başarı, katılan sporcuların performansının ve azminin bir yansımasıydı.

MADALYA SAHİPLERİ

Elazığ ekibinden önemli başarılar elde eden sporcular arasında yer alan Ömer Asaf Hoşdağ 63.5 kiloda, Asmin Yılmaz ise 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Selin Yıldız 32 kilo miniklerde, Dilruba Çelik 40 kilo miniklerde, Sina Polat 63.5 kilo yıldızlarda, Yasin Eren Budak 67 kilo yıldızlarda ve Mirhan Efe Aydın +71 kilo yıldızlarda bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar, Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü’nün gelecekteki başarıları için umut verici bir temel oluşturuyor.