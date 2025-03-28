Elazığ 2025 Ramazan Bayramı Namaz Saati

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU BAŞLIYOR

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona gelmesine az bir zaman kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve manevi hazırlıkları başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında derin bir anlam taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde yapmak isteyen Elazığ’daki vatandaşlar, “Elazığ’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularının cevaplarını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı vakitlerini resmi olarak açıkladı.

ELAZIĞ’DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlerden ve bölgelerden dolayı farklılık gösterebiliyor. Her il için özel olarak belirlenen namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

ELAZIĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Elazığ’da bayram namazı saat 07:32’de eda edilecek. Elazığ’da bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyarete edebilir.