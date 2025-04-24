Gündem

Elazığ’a 5 Kilo Uyuşturucu Getirildi

elazig-a-5-kilo-uyusturucu-getirildi

ELAZIĞ’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, çevre illerden Elazığ’a gelmekte olan şüpheli bir araç durduruluyor ve narkotik köpeği ile detaylı bir arama gerçekleştiriliyor.

5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Arama sırasında, aracın bagaj kapağının sacı içerisine gizlenmiş biçimde 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçuyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılıyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Şehit Berat Mecit Day Uğurlandı

Terör saldırısında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, askeri törenle uğurlandı. Kardeşi, kamuflaj giymesiyle duygu dolu anlar yaşattı.
Flaş

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek, IMF Başkanıyla Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.