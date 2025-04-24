Elazığ’a 5 Kilo Uyuşturucu Getirildi

ELAZIĞ’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, çevre illerden Elazığ’a gelmekte olan şüpheli bir araç durduruluyor ve narkotik köpeği ile detaylı bir arama gerçekleştiriliyor.

5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Arama sırasında, aracın bagaj kapağının sacı içerisine gizlenmiş biçimde 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçuyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılıyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.