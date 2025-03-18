Elazığ’a Yeni Kemik Hastanesi Önerisi

YENİ HASTANE İLE İHTİSAS HASTANESİ DÜZENLEMESİ

Fırat Üniversitesi’nin inşaatının tamamlanıp taşınmasının ardından, mevcut hastanenin ‘İhtisas Hastanesi’ olarak düzenlenmesi Elazığ’ın sağlık merkezi olma konumunu üst seviyeye çıkaracak. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “İş dünyası olarak teklifimiz; bu hastanenin ülkemizde kamuya ait sadece dört ilimizde bulunan ve son yıllarda önemli bir ihtiyaç haline gelen kemik hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesidir” şeklinde konuştu.

MEVCUT HASTANE İÇİN ÇAĞRILAR

İdris Alan, Fırat Üniversitesi tarafından yapılacak 800 yataklı hastanenin faaliyete geçmesinin ardından mevcut hastanenin ‘Kemik Hastanesi’ olması gerektiğini vurguladı. Son yıllarda sağlık yatırımlarıyla Elazığ’ın bölgesinde bir sağlık merkezi haline geldiğini belirten Alan, “Elazığ TSO olarak yeni hastanenin yapılacağı yeri ele alırken mevcut hastanenin nasıl işleyeceği konusunda endişelerimizi dile getirdik. Eski hastanelerin taşınması sonrası yaşanan sorunlar ışığında, yeni üniversite hastanesi yapıldıktan sonra mevcut hastane bölgesinde benzer bir durumun yaşanmaması için kaygılarımızı paylaştık” dedi.

KEMİK HASTANESİ İHTİYACI

Başkan Alan, milletvekilleri ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın açıklamalarını olumlu bulduklarını ifade etti. “Milletvekillerimiz ve rektörümüz mevcut hastanenin İhtisas Hastanesi olması yönündeki açıklamalarından yola çıkarak, Elazığ iş dünyası olarak bu hastanenin kamuya ait sadece dört ilimizde bulunan ve önemli bir ihtiyaç haline gelen kemik hastanesi olarak hizmet etmesini istiyoruz” diye konuştu. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı dört kemik hastanesi bulunduğunu hatırlatan Alan, “Bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hitap edecek bir kemik hastanesine acil ihtiyaç var. Elazığ, coğrafi konumu itibarıyla bu bölgelere eşit uzaklıkta olan bir şehir” dedi.

Alan, “İlimizin sağlık alanında daha da güçlenmesi ve cazibe merkezi haline gelmesi için Kemik Hastanesi’nin Elazığ’da kurulması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek, bu projenin hayata geçmesi adına gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.