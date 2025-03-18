Elazığ’a Yeni Kemik Hastanesi Önerisi

YENİ HASTANE İNŞAATI VE MEVCUT HASTANE DÜZENLEMELERİ

Fırat Üniversitesi’ne ait yeni hastanenin inşası tamamlanıp taşınma süreci başlatıldıktan sonra, mevcut hastanenin ‘İhtisas Hastanesi’ olarak yapılandırılması, Elazığ’ın sağlık üssü olma konumunu daha da güçlendireceğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “İş dünyası olarak teklifimiz; bu hastanenin ülkemizde kamuya ait sadece dört ilimizde bulunan ve son yıllarda önemli bir ihtiyaç haline gelen kemik hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesidir” diye ifade etti. Alan, Fırat Üniversitesi’nin Kesikköprü Harput Yerleşkesinde yapacağı 800 yataklı hastanenin faaliyete girmesiyle birlikte mevcut hastanenin ‘Kemik Hastanesi’ olmasını istediklerini dile getirdi.

SAĞLIK MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla Elazığ’ın bölgesinde sağlık merkezi konumuna geldiğini vurgulayan Başkan İdris Alan, “Elazığ TSO olarak Fırat Üniversitesi’nin 800 yataklı yeni hastanesinin yeri ile ilgili endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Eski Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi’nin taşınması sonrası yaşanan sorunlar ve esnafın zor durumda kalmasından hareketle mevcut hastanenin fonksiyonunun nasıl devam edeceği konusunda endişeliydik. Hem milletvekillerimiz hem de Fırat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hastanenin ihtisas hastanesi ya da ikinci basamak hastane olarak hizmetine devam edeceğini açıkladı. Bizler mevcut hastanenin işlevinin devamını ve bölgedeki ticari canlılığın korunmasını önemsiyoruz” dedi.

KEMİK HASTANESİ TALEBİ

Fırat Üniversitesi’nin yeni hastane inşasına panel yapıldığı takdirde mevcut hastanenin ‘İhtisas Hastanesi’ yapılmasının, Elazığ’ın sağlık üssü olma konumunu pekiştireceğini aktaran Başkan Alan, “Elazığ iş dünyası olarak, milletvekillerimiz ve rektörümüzün mevcut hastanenin İhtisas Hastanesi olması yönündeki açıklamalarını olumlu karşılıyoruz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamuya ait sadece dört Kemik Hastanesi bulunmaktadır. Bölgemizde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine hitap edecek bir kemik hastanesine ciddi bir ihtiyaç var. Elazığ, coğrafi konumu itibarıyla bu bölgelere eşit uzaklıkta bulunuyor. İlimizin sağlık alanında daha da güçlenmesi ve cazibe merkezi haline gelmesi için Kemik Hastanesinin Elazığ’da kurulması yönünde bugün adımlar atılmalı, bu projenin hayata geçmesi için gerekenleri milletvekillerimiz ve rektörümüzden bekliyoruz” ifadelerini kullandı.