Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Yapıldı

ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFFAF BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı” düzenlendi. 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, bu konudaki çalışmalar devam ediyor. İlgili kurumlar ve il müdürlüğünün gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirmek, gelecekteki planlamaları yapmak amacıyla bir araya gelindi.

TOPLANTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve paydaş kurumların temsilcileri ile ilgili çalışma personelleri katıldı. Bu buluşmada, gerçekleştirilen çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Elazığ’daki aile yapısını güçlendirmek ve korumak için atılacak adımların planlanması amacıyla önemli bir platform oluşturuldu.