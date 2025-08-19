Elazığ Badminton Takımı, Türkiye Finallerine Yükseldi

ELAZIĞ BADMİNTON TAKIMI GRUP BİRİNCİSİ OLDU

Erzurum’da düzenlenen Badminton Grup Müsabakalarında, Elazığ badminton takımı elde ettiği başarıyla grup birincisi unvanını kazandı. 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada, Elazığ ekibi gösterdiği üstün performans sayesinde, 26 Ağustos 2025’te Rize’de yapılacak Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

BÖLGE MÜSABAKALARINDAKİ BAŞARI

Elazığ Badminton Takımı, bölge müsabakalarında rakiplerine karşı sergiledikleri etkili oyun ve disiplinli yaklaşımla dikkatleri üzerine çekti. Takımın bu başarısı, sporcuların ve antrenörlerin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erzurum’da elde edilen grup birinciliği, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Elazığ olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Rize’de düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu başarı, Elazığ’ın sportif potansiyelinin en güzel göstergelerinden biridir” şeklinde konuştu.