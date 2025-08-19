Elazığ Badminton Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

ELAZIĞ BADMİNTON TAKIMI İLE SPORDA BAŞARI

Elazığ badminton takımı, Erzurum’da düzenlenen grup müsabakalarında gösterdiği üstün performansla grup birincisi oldu. 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Badminton Grup Müsabakaları’nda elde ettikleri başarı, takımın Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasını sağladı. Elazığ ekibi, 26 Ağustos 2025 tarihinde Rize’de yapılacak Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alacak.

BAŞARIYI GETİREN EFOR

Bölge müsabakalarında rakiplerine karşı etkili oyun sergileyen Elazığ Badminton Takımı, disiplinli yaklaşımıyla dikkat çekti. Bu başarı, sporcuların ve antrenörlerin özverili çalışmaları sonucunda elde edildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin “Erzurum’da elde edilen grup birinciliği, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Elazığ olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ HEDEF: TÜRKİYE FİNALELERİ

Eren, Elazığ Badminton Takımı’nın Rize’deki Türkiye Finalleri’nde de illerini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. “Bu başarı, Elazığ’ın sportif potansiyelinin en güzel göstergelerinden biridir” diyerek, elde edilen başarının altını çizdi.