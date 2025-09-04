Elazığ Belediye Meclisi, Bakan Kurum’a Berat Verdi

ELAZIĞ BELEDİYE MECLİSİ NEDEN FÜMAZ BERATI VERİYOR?

Elazığ Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ vermek üzere bir karar aldı. Sosyal medya üzerinden Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, “Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Elazığ Belediye Meclisi üyeleri, 24 Ocak 2020’de gerçekleşen ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sağladığı desteklerden ötürü Bakan Kurum’a fahri hemşehrilik unvanı verilmesi ve adının cadde, sokak ya da bir parka verilmesi için önerge sundu. Muhalefet üyelerinin de desteklediği bu önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

BAKAN KURUM: ELAZIĞ’IN YERİ BİZİM İÇİN ÖZEL

Bakan Kurum, Başkan Şerifoğulları’na ve Elazığlılara yönelik sözlerinde, “En zor zamanları birbirimize sarılarak atlattığımız Elazığ’ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ’da hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk. Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararla fahri hemşehri ilan edildiğimi öğrendim. Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na, bu kararı alan belediye meclisi üyelerimize, kıymetli Elazığlılara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında bölgenin yeniden inşası ve ihyasıyla yakından ilgilenen Bakan Kurum, daha önce Malatya ve Hatay büyükşehir belediyelerinin de ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ takdim ettiğini hatırlattı.