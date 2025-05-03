Elazığ Bilim Merkezi, Pınarlar’da buluştu

ETKİNLİKLER ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GETİRDİ

Elazığ Bilim Merkezi, Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyünde bulunan öğrencilerle buluştu. Gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikler, öğrenci, öğretmen ve köy halkından büyük ilgi gördü. Elazığ Bilim Merkezi ekibi, 2025 dış etkinlik programı çerçevesinde Pınarlar köyüne gelerek, burada Pınarlar Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Bilim Merkezi ekibi, uygulamalı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerinde önemli bir rol oynadı.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Pınarlar Ortaokulu öğrencileri etkinlikle ilgili olarak “Bu deneylerden çok memnun kaldık. Hayatımızda ilk defa gördük. Bu vesileyle bilime olan ilgimiz daha da arttı. Bu programı organize ettikleri için, Elazığ Bilim Merkezine çok teşekkür ederiz” dedi. Pınarlar İlköğretim okulu öğretmeni Ogün Doğan Kasun da “Bugün yapılan çalışmadan çok memnun kaldık. Öğrenciler çok keyif aldı. Elazığ Bilim Merkezine çok teşekkür ederim” diye belirtti.

BİLİM MERKEZİNDEN AÇIKLAMALAR

Elazığ Bilim Merkezi Yöneticisi Tamer Kurtoğlu ise, “Tunceli’ye bağlı Pertek ilçesinde, Pınarlar köyündeki Pınarlar ortaokulunda bir dış etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizin amacı, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerimizin bilimle tanışmasını sağlamak ve onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek. Bugün gerçekleştirilen atölye uygulamaları, öğrencilerimizin öğrenme bilgilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Program, hediye takdimi ile sona erdi.