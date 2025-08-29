Haberler

Elazığ Bingöl Karayolu’nda kaza oldu

HAYVANA ÇARPMAK İÇİN MANEVRA YAPARKEN KAZA

Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde gerçekleşen kazada, yola çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yapan otomobil, beton duvara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

KONTROLÜ KAYBETTİ, BETON DUVARLA ÇARPIŞTI

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıkan hayvana çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralılara müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kolluk kuvvetleri ise kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Haberler

Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.