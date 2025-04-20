Elazığ Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Ankara’da Temaslar Gerçekleştirdi

TOPLANTILAR VE ZİYARETLER

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Ankara’da çeşitli temaslar gerçekleştirerek iş insanları ve bürokratlarla bir araya geldi. Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Dumandağ, “Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Ayaz ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında önceki dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataş, iş insanları hemşerilerimiz Veysel Demirci ve Mehmet Yüngül ile bir araya geldik. Ticaret Borsası olarak yaptığımız çalışmaları anlattık, yatırım alanlarını değerlendirdik” şeklinde açıklama yaptı.

GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Dumandağ, kıymetli milletvekilleriyle bir araya gelmekten ve Elazığ için atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Elazığ’ın daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi adına bu tür dayanışmalar son derece kıymetlidir. Kendileri her zaman Elazığ’ın ve Elazığlının yanında olduklarını belirttiler” diyen Dumandağ, şehrin gelişimine katkı sunmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Başkan Dumandağ, ayrıca, “Bizler de şehrimizi her platformda anlatmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projelerle sektörümüzü çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağız” ifadelerini kullandı. Son olarak, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan hemşerilerine teşekkür etti.